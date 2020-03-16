{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Школьники в Подмосковье со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы

Губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что на этой недели в школах региона введено дистанционное обучение

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ученики подмосковных школ со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Еще одна тема - школы. Сегодня в школы Подмосковья пришло 80% учеников. Соответственно, мы организовали на этой неделе дистанционное обучение. Со следующей недели мы объявим трехнедельные каникулы", - сообщил губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Губернатор также отметил, что шести региональным вузам будет предложена дистанционная форма обучения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 63 до 93 за последние сутки. В Подмосковье было зафиксировано 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В новость были внесены изменения (19:20 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Информация о "минировании" объектов в Московском регионе оказалась ложной
Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС