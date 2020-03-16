Школьники в Подмосковье со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ученики подмосковных школ со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Еще одна тема - школы. Сегодня в школы Подмосковья пришло 80% учеников. Соответственно, мы организовали на этой неделе дистанционное обучение. Со следующей недели мы объявим трехнедельные каникулы", - сообщил губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Губернатор также отметил, что шести региональным вузам будет предложена дистанционная форма обучения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 63 до 93 за последние сутки. В Подмосковье было зафиксировано 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.