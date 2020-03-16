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Распространение коронавируса нового типа

Работающим в Домодедово и Шереметьево медикам прибавят зарплату

Кроме того, губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что все находящиеся на карантине получат оплату по больничному

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Дополнительную финансовую поддержку обеспечат медицинским работникам, которые проверяют прилетевших граждан в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Для медиков, которые работают при заборе анализов и в аэропортах Шереметьево и Домодедово, будет разработана дополнительная финансовая поддержка", - сказал Воробьев.

Он добавил, что все находящиеся на карантине получат оплату по больничному.

Подтвержденных случаев коронавируса в Подмосковье - девять. Результаты по анализам еще шести могут подтвердить в ближайшие сутки.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 63 до 93 за последние сутки. В Москве было зафиксировано 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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