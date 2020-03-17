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Распространение коронавируса нового типа

Власти Подмосковья планируют скорректировать областной бюджет из-за коронавируса

Все существующие в регионе льготы сохранят в полном объеме

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют скорректировать бюджет Подмосковья из-за влияния на экономику региона распространения новой коронавирусной инфекции. Все существующие в регионе льготы будут сохранены в полном объеме, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

"Вы видите, что в этой связи [с распространением коронавируса] происходит с экономикой, удар серьезный. Это значит, что будет удар и по нашему бюджету, региональному бюджету. Наш минфин уже аккуратно, вдумчиво смотрит, какие статьи [бюджета] можно скорректировать для того, чтобы оставить в целости и сохранности полный пакет льгот", - сказал губернатор.

Он добавил, что все предусмотренные в регионе льготы будут сохранены без изменений.

"Ввиду сокращения налога на прибыль мы вынуждены скорректировать бюджет и убрать какие-то статьи, которые были направлены на развитие", - добавил Воробьев.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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