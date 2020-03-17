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Сроки отключения горячей воды сократят в трех муниципалитетах Подмосковья

Плановые отключения горячей воды в текущем году пройдут с 1 июня до 31 августа
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© Донат Сорокин/ТАСС

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в текущем году сократить плановые сроки отключения горячей воды с 14 до 10 дней в Королеве, Реутове и Богородском округе, об этом во вторник в ходе заседания правительства региона сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

"Мы проработали вопрос, и в трех муниципальных образования в этом году мы хотим снизить срок плановых работ [отключения горячего водоснабжения] с 14 до 10 суток. Это Реутов, Богородский и Королев. С главами мы это обсудили, поддержка есть, задача понятна", - сказал Самарин.

Он отметил, что плановые отключения горячей воды в текущем году пройдут с 1 июня до 31 августа. Графики отключения планируется составить до 1 апреля.

"Я поставил задачу блоку ЖКХ, чтобы профилактика в каждом доме велась с умом. Наша задача - точно не больше 14 дней вести эту профилактику, <...> задача - "сократиться" и уйти [на срок] до 10 дней", - добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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