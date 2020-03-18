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Пассажиры смогут приобрести карты "Стрелка" в общественном транспорте Подмосковья

Карты начнут поступать в продажу с 18 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Транспортные карты "Стрелка" начнут продавать в общественном транспорте Подмосковья с 18 марта в связи с ограничением покупки проездного билета за наличные средства. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

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"В связи с ограничением покупки проездного билета за наличные в общественном транспорте Подмосковья пассажиры смогут приобрести "Стрелку" у водителей автобусов <...> Карты начнут поступать в продажу с 18 марта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что это сделано для удобства пассажиров, которые не могут оплатить проезд бесконтактными банковскими картами или если у них еще нет карты "Стрелка". Стоимость транспортной карты составит 100 рублей, при этом по карте можно будет сразу оплатить проезд.

В ведомстве напомнили, что при безналичной оплате проезда картой "Стрелка", банковскими картами или гаджетами, действует скидка до 30%.

Ранее министерство сообщало, что с 17 марта водители в наземном городском транспорте Московской области перестанут продавать проездные билеты за наличный расчет. Решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ для профилактики вспышки вирусных инфекций, в том числе коронавируса 2019-nCoV.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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