Экологи Подмосковья спроектировали паспорт памятника природы площадью более 1 тыс. га

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минэкологии Подмосковья подготовило проект паспорта памятника природы областного значения "Никольская лесная дача". Проектируемая особо охраняемая природная территория (ООПТ) находится в г. о. Щелково, ее общая площадь составляет более 1 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Никольская лесная дача" с XVIII века является образцом научного лесоводства. Первая посадка леса на ее территории произведена в 1846 году, посаженные тогда сосны сохранились до сих пор. Сегодня памятник природы общей площадью более 1 тыс. га включает уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном и эстетическом отношении природные комплексы. Проект режима особой охраны подразумевает запреты на любую хозяйственную деятельность, которая способна нанести ущерб ценным экосистемам", - говорится в сообщении.

За период с 1872 по 1884 годы в Никольской даче были заложены лесные культуры на площади 240 десятин (262 га). Там же была организована первая в Московской губернии сушилка, в которой вырабатывались доброкачественные семена сосны и ели. В 1899 году закладываются 113 пробных площадей, охвативших все типы лесных насаждений и имеющих важнейшее научное значение для изучения лесных сообществ.

В сообщении отмечается, что при обследовании территории проектируемого памятника биологи выявили места обитания 79 видов позвоночных животных, относящихся к 18 отрядам пяти классов, в том числе пять видов рыб, пять видов амфибий, два вида рептилий, 49 видов птиц и 18 видов млекопитающих. В ООПТ также обитают краснокнижные бабочки - павлиний глаз, перламутровка северная, переливница большая, а также три вида охраняемых растений. Объектом особой охраны является также колония сизых чаек на озере Черное (Большое) и участки старовозрастных лесных насаждений.