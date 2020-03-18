Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за сильного ветра

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минтранс Подмосковья призывает водителей быть аккуратнее на дорогах из-за сильного ветра, порывами до 15-18 м/с, которые ожидаются в течение дня. В Московской области до пятницы объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщила в среду пресс-служба Минтранса Подмосковья.

"В Московской области объявлен до пятницы желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В течение дня ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. Сегодня на территории Подмосковья без осадков, температура до +7 градусов тепла, в четверг в некоторых районах возможен небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не парковать автотранспорт рядом с деревьями и рекламными конструкциями, соблюдать ПДД. Пешеходам следует быть аккуратными, не стоять под рекламными щитами и шаткими конструкциями.