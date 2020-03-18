{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Все школы Подмосковья подключат к дистанционной форме обучения до конца недели

Всего в регионе почти 1,4 тыс. школ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Подмосковные школы будут проводить занятия в дистанционной форме в период с 21 марта по 12 апреля. До конца текущей недели к системе онлайн-обучения подключат все школы региона, сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Московской области.

"На период отмены очного посещения школ, с 21 марта по 12 апреля, все подмосковные школы будут проводить занятия дистанционно, через Школьный портал и новую образовательную онлайн-платформу. На сегодняшний день к системе онлайн-обучения подключены уже более 1 тыс. школ из 1384 школ региона. Остальные школы подключатся к онлайн-платформе до конца этой недели", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что дистанционное обучение будет включать в себя онлайн-лекции, материалы для самостоятельного изучения, упражнения для закрепления пройденной темы и домашнее задание. "Учителя будут находиться на рабочих местах и на постоянной связи с учениками", - отметила Каклюгина.

В пресс-службе пояснили, что с 21 марта по 12 апреля для учеников начальной школы будут работать дежурные группы, если родителям не с кем их оставить.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 147 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за сильного ветра
Порывы могут достигать 15-18 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС