Все школы Подмосковья подключат к дистанционной форме обучения до конца недели

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Подмосковные школы будут проводить занятия в дистанционной форме в период с 21 марта по 12 апреля. До конца текущей недели к системе онлайн-обучения подключат все школы региона, сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Московской области.

"На период отмены очного посещения школ, с 21 марта по 12 апреля, все подмосковные школы будут проводить занятия дистанционно, через Школьный портал и новую образовательную онлайн-платформу. На сегодняшний день к системе онлайн-обучения подключены уже более 1 тыс. школ из 1384 школ региона. Остальные школы подключатся к онлайн-платформе до конца этой недели", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что дистанционное обучение будет включать в себя онлайн-лекции, материалы для самостоятельного изучения, упражнения для закрепления пройденной темы и домашнее задание. "Учителя будут находиться на рабочих местах и на постоянной связи с учениками", - отметила Каклюгина.

В пресс-службе пояснили, что с 21 марта по 12 апреля для учеников начальной школы будут работать дежурные группы, если родителям не с кем их оставить.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 147 случаев инфицирования.