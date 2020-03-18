Количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в Подмосковье до 12

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией увеличилось в Московской области за последние сутки с 10 до 12, об этом в среду сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В Московской области на сегодня, среду 18 марта, зафиксировано всего 12 случаев заражения коронавирусом. И динамика практически отсутствует. Но, вместе с тем, ситуация сложная, хотя и находится под нашим контролем", - заявляет Воробьев на видео, опубликованном на его странице Instagram.

Он подчеркнул, что все прибывающие из-за рубежа граждане должны соблюдать карантин. "Помните, что это не вынужденный отпуск за свой счет, сотрудники должны выполнять свои обязанности с полной выплатой зарплаты", - пояснил губернатор.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.