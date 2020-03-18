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Распространение коронавируса нового типа

Работу спортивных секций приостановили в Подмосковье

Ограничения будут действовать до 10 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спортивные школы и секции Московской области приостановили работу в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа, на территории Московской области отменены все спортивные мероприятия до 10 апреля. Также приостановлена работа спортивных школ и секций. Мера призвана повысить безопасность на спортобъектах и минимизировать риски заражения инфекцией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на спортивных объектах организован контроль состояния работников и регулярная дезинфицирующая уборка помещений.

Ранее в пресс-службе Министерства образования Московской области сообщили, что с 21 марта на три недели будут закрыты подмосковные школы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, из них 12 в Подмосковье.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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