В Подмосковье установили размер штрафа за продажу бестабачных никотиновых смесей детям

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в третьем чтении закон, устанавливающий размеры штрафа за продажу бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетним на территории региона. Для юридических лиц штраф составит от 100 до 150 тыс. рублей.

"Проект закона предлагает установить на территории Московской области административную ответственность за нарушение требований о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции: для граждан штраф от 3 до 5 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, штраф от 30 до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 100 до 150 тыс. рублей", - сказал в ходе заседания Мособлдумы председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он добавил, что в случае сомнения в возрасте покупателя бестабачной никотиносодержащей продукции продавец имеет право попросить документ, удостоверяющий личность.

Ранее в Подмосковье был принят закон об ограничении розничной продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции.