{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый хлебозавод откроется в Подольске в мае

Объем инвестиций в проект составит более 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Новый завод по производству хлебобулочных изделий откроется в городском округе Подольск в Подмосковье в мае, инвестиции в проект составят более 1,6 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Новый хлебозавод будет выпускать более 15 видов хлебобулочных изделий для приготовления сэндвичей, гамбургеров и прочих булок для ресторанов быстрого питания. В настоящий момент завершены строительно-монтажные работы, на 80% установлено оборудование, ведется монтаж оставшегося оборудования и благоустройство территории. Завод планируется ввести в эксплуатацию в мае текущего года", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Он добавил, что строительство идет на территории технопарка "Сынково". Объем инвестиций в проект составит свыше 1,6 млрд рублей. Хлебозавод расположится в здании площадью более 12 тыс. кв. м.

"Мощность проекта - порядка 95 т готовой продукции в сутки. На первом этапе будет установлена линия мощностью до 48 тыс. булочек в час с возможностью расширения производства и увеличения до 72 тыс.", - сказал министр.

Отмечается, что запуск завода в перспективе позволит создать более 100 рабочих мест.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье задержали мужчину с 12 кг наркотиков
Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС