Новый хлебозавод откроется в Подольске в мае

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Новый завод по производству хлебобулочных изделий откроется в городском округе Подольск в Подмосковье в мае, инвестиции в проект составят более 1,6 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Новый хлебозавод будет выпускать более 15 видов хлебобулочных изделий для приготовления сэндвичей, гамбургеров и прочих булок для ресторанов быстрого питания. В настоящий момент завершены строительно-монтажные работы, на 80% установлено оборудование, ведется монтаж оставшегося оборудования и благоустройство территории. Завод планируется ввести в эксплуатацию в мае текущего года", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Он добавил, что строительство идет на территории технопарка "Сынково". Объем инвестиций в проект составит свыше 1,6 млрд рублей. Хлебозавод расположится в здании площадью более 12 тыс. кв. м.

"Мощность проекта - порядка 95 т готовой продукции в сутки. На первом этапе будет установлена линия мощностью до 48 тыс. булочек в час с возможностью расширения производства и увеличения до 72 тыс.", - сказал министр.

Отмечается, что запуск завода в перспективе позволит создать более 100 рабочих мест.