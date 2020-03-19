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Полиция Подмосковья опровергла сообщения о грабежах квартир под видом дезинфекции

Ранее в мессенджерах распространилась аудиозапись, в которой говорилось о серии преступлений в Солнечногорском районе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сообщения в мессенджерах о преступлениях, в том числе убийствах, которые в Солнечногорском районе Подмосковья якобы совершают злоумышленники, проникая в квартиры под предлогом проведения дезинфекции от коронавируса, являются ложными, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка полиции.

"В настоящее время в ряде мессенджеров распространяется аудиозапись, содержащая информацию о совершении в Солнечногорском районе Московской области серии тяжких преступлений, в том числе убийств, в отношении хозяев квартир. При этом сообщается, что злоумышленники якобы проникают в жилища под предлогом обязательной для граждан дезинфекции от коронавируса. ГУ МВД России по Московской области сообщает, что данная аудиозапись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер", - заявили в пресс-службе.

Ведомство отметило, что подобных случаев не было зарегистрировано, призвав ориентироваться на официальные источники информации.

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