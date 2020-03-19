В Подмосковье пациентке удалили 16-килограммовую опухоль

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили женщине 16-килограммовую опухоль из живота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья.

Уточняется, что в диспансер обратилась за помощью 72-летняя пациентка, у которой в ходе диагностики обнаружили 16-килограммовую злокачественную опухоль, которая достигала 50 см в диаметре.

"Врачи успешно провели сложнейшую операцию по удалению опухоли. После операции пациентка продолжила лечение химио- и лучевой терапией", - говорится в материале.

Как пояснил главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов, чьи слова приводятся в материале, основная сложность заключалась в том, что опухоль находилась в забрюшинном пространстве, что очень сложно для хирургического вмешательства.