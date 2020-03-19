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Распространение коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье за сутки увеличилось до 17

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность перевода сотрудников на удаленную работу

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией увеличилось в Московской области с 12 до 17 за сутки. Об этом сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы каждый день стараемся максимально полно вас информировать о ситуации с коронавирусом у нас в регионе. Сейчас у нас 17 заболевших, вчера было 12. Еще семь диагнозов мы отправили на подтверждение. К сожалению, есть рост", - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Он добавил, что власти региона помогают торговым сетям вовремя заполнять полки магазинов. "Это не вопрос дефицита, скорее, скорости завоза продуктов. Важно продолжать соблюдать самоизоляцию и карантин. Особенно тем, кто был за границей. Важно и дальше продолжить перевод сотрудников на удаленную работу", - добавил губернатор.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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