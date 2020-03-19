Соцслужбы Подмосковья помогут пенсионерам и многодетным из-за ситуации с коронавирусом

В четверг стало известно о еще пяти случаях заражения коронавирусом на территории Подмосковья. Всего в регионе 17 заразившихся.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Главы округов Подмосковья и социальные службы помогут одиноким пенсионерам и многодетным семьям в период сложной ситуации с коронавирусом, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы понимаем, что сложнее всего тем, кто проживает один. Чаще всего это люди преклонного возраста, конечно, непросто многодетным семьям. Когда много детей, всех надо кормить, обо всех заботиться. Поэтому я дал команду и социальным службам, и главам округов поговорить с каждым, чтобы выяснить, чем мы можем помочь, если семья или человек испытывает какие-либо сложности", - сказал Воробьев.

Он отметил, что кому-то могут сходить купить продукты или лекарства, кого-то проконсультировать в связи со сложившейся ситуацией. Специалисты постараются помочь каждому, кто в этом будет нуждаться.

"Сегодня с утра я получил несколько звонков от наших предприятий, бизнеса. Спасибо, была предложена помощь. Очень приятно, что в этот момент есть такая поддержка по финансовой помощи. Если она вдруг нам понадобится, мы обязательно к вам обратимся", - добавил Воробьев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.