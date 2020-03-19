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Онлайн-проект "Цифровые СНТ Подмосковья" запустят 20 марта

Первая онлайн-трансляция пройдет в Instagram в 14:00

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Московской области совместно с Союзом дачников Подмосковья и Московским областным БТИ запускают 20 марта новый проект "Цифровые СНТ Подмосковья", в рамках которого садоводы и дачники смогут задавать вопросы специалистам и оперативно получать информацию об изменениях в законодательстве, а также участвовать в онлайн-встречах с представителями власти, сообщила в четверг пресс-служба Минмособлимущества.

"В Подмосковье стартует проект "Цифровые СНТ Подмосковья" для решения вопросов садоводов и дачников, который будет включать несколько направлений: страницы в социальных сетях, интернет-портал для электронного документооборота и голосования на общих собраниях, единый реестр всех СНТ с привязкой к карте Подмосковья. Первая онлайн-трансляция в Instagram Союза дачников Подмосковья состоится в пятницу, 20 марта, в 14:00", - говорится в сообщении.

Многие люди не регистрируют недвижимость, поскольку просто не знают, как это делать, отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. "Тогда мы стали выезжать на встречи в СНТ, чтобы каждый председатель и член товарищества мог задать свой вопрос представителю власти. Ежегодно на выездных встречах нам удается охватить более 11 тыс. СНТ, а благодаря запуску дистанционных онлайн-сервисов мы сможем поговорить с каждым садоводом и дачником, помочь решить его проблемы", - приводятся в сообщении ее слова.

Уже запущен портал онлайн-услуг, внутренние процессы и документооборот также переведены в цифровой формат, МОБТИ ведет аккаунты и оказывает консультации в социальных сетях, поэтому проведение онлайн встреч с дачниками стало продолжением по внедрению цифровых новаций. Благодаря запуску совместного проекта "Цифровые СНТ Подмосковья" у дачников появится возможность получать оперативно всю необходимую информацию по имущественно-земельным вопросам, даже не выходя из дома, отметила пресс-служба министерства.

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