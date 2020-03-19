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Распространение коронавируса нового типа

Двое выявленных больных коронавирусом в Подмосковье не были за границей

Речь идет о случаях, выявленных за последние сутки. Всего в области зафиксировали 17 зараженных коронавирусом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Двое из пяти заразившихся коронавирусом, выявленных за последние сутки в Подмосковье, не выезжали за границу, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

"Двое из заболевших не выезжали за границу", - сообщили в штабе.

За последние сутки в Подмосковье зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Всего на данный момент в регионе 17 таких случаев.

В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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