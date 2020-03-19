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Распространение коронавируса нового типа

Центры обслуживания клиентов "Мособлэнерго" временно прекращают работу из-за коронавируса

Направлять документы компании жители могут посредством "Портала потребителя", электронных адресов или Почты России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Все центры обслуживания клиентов "Мособлэнерго" приостанавливает свою работу в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

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"Данные меры приняты на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановления губернатора Московской области", - говорится в сообщении.

Обмен документов от заявителей будет осуществляться в электронном виде посредством "Портала потребителя", электронных адресов или Почты России. Телефоны центров обслуживания размещены на официальном сайте компании.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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