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Скоростной режим снизят до 50 км/ч на дорогах в 36 муниципалитетах Подмосковья

Изменения вступят в силу 1 июня

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Скоростной режим с 60 до 50 км/ч снизят на 448 участках региональных дорог в 36 муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"После дополнительного обследования дорог совместно с областной ГИБДД принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 км/ч на 448 участках региональных дорог в 36 муниципальных образованиях области. В апреле на участках установят соответствующие дорожные знаки и комплексы фотовидеофиксации. Новый скоростной режим вступит в силу 1 июня, нарушение которого будет фиксироваться согласно правилам дорожного движения", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова.

Отмечается, что особое внимание уделяется дорогам, расположенным вблизи социально-значимых объектов и возле жилых домов. В пресс-службе пояснили, что комплекс мер по повышению безопасности в Подмосковье проводится в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В прошлом году скоростной режим был снижен на 73 участках региональных дорог в 34 муниципалитетах.

"Снижение скоростного режима в населенных пунктах является общемировым трендом. Это позволяет повысить уровень безопасности на дороге, а также предотвратить аварии, в том числе наезды на пешеходов", - добавил Тресков.

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