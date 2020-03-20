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СК проводит проверку из-за организации незаконной свалки рядом с водоемом в Подмосковье

Площадь свалки - 250 кв. м 

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту организации незаконной свалки рядом с детской площадкой и водоемом в подмосковном Долгопрудном. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

В пятницу на федеральном канале вышел телесюжет о том, что в Долгопрудном организована незаконная свалка строительных и бытовых отходов площадью около 250 кв. м рядом с детской площадкой и водоемом, который сообщается с каналом имени Москвы. По словам местных жителей, ранее на данном муниципальном участке земли ими они высадили кленовую аллею, а когда земля была передана в аренду предпринимателю, деревья были уничтожены.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГСУ.

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