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Более 1,3 млн л дезинфицирующих средств готово для обработки транспорта Подмосковья

Санобработку водители проводят в перерывах между рейсами

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Свыше 1,3 млн литров дезинфицирующих средств для обработки общественного транспорта Московской области есть в наличии у перевозчиков. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Для дезинфекционной обработки общественного транспорта Московской области в наличии у перевозчиков более 1,3 млн литров дезинфекционных средств. Его используют для полной обработки всех поручней, ручек, подголовников и подлокотников, а также всех турникетов, валидаторов, касс и билетных автоматов несколько раз в день. Санобработку проводят водители в перерывах между рейсами", - говорится в сообщении.

Также для сотрудников транспортного комплекса региона подготовлено свыше 55 тыс. перчаток и 25 тыс. масок. При необходимости будет закуплен дополнительный объем средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты. Всего в дезинфекции автобусов, троллейбусов, трамваев, электричек и железнодорожных станций Подмосковья ежедневно задействовано 10,5 тыс. человек.

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