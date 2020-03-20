Один зараженный коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло в Подмосковье за последние сутки с 17 до 18, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

"В Московской области подтверждены 18 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что всем прибывшим рейсом SU 2011 Прага - Москва (11.03.2020) необходимо срочно вызвать врача.

Режим повышенной готовности был введен в Подмосковье с 13 марта. Согласно документу, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу, а также поручено обеспечить дезинфекцию рабочих мест. Подмосковные школы, колледжи и вузы будут проводить занятия в дистанционной форме в период с 21 марта по 12 апреля. Кроме того, после введения режима повышенной готовности в регионе была обеспечена круглосуточная работа горячей линии по вопросам профилактики коронавируса.

Ранее власти Московской области рекомендовали собственникам торговых центров в Подмосковье временно приостановить работу кинотеатров из-за рисков распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.