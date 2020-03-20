{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Первую вылечившуюся от коронавирусной инфекции пациентку выписали в Подмосковье

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе отметили, что заболевание протекало в легкой форме

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Первую пациентку, вылечившуюся от новой коронавирусной инфекции, выписали в Подмосковье. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

"В Подмосковье выписали первую вылечившуюся от коронавируса пациентку", - говорится в сообщении.

На эту тему
Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

Как отметили в штабе, заболевание протекало в легкой форме. Лечение проводилось в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ. Итоговые тесты показали отрицательный результат. "На данный момент пациентка здорова, никаких симптомов болезни у нее нет", - добавили в штабе.

По последним данным штаба, в Московской области зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
СК проверит данные о двухлетнем ребенке, оставленном в арендованной квартире в Подмосковье
Мальчика поместили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС