Первую вылечившуюся от коронавирусной инфекции пациентку выписали в Подмосковье

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Первую пациентку, вылечившуюся от новой коронавирусной инфекции, выписали в Подмосковье. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

"В Подмосковье выписали первую вылечившуюся от коронавируса пациентку", - говорится в сообщении.