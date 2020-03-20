Первую вылечившуюся от коронавирусной инфекции пациентку выписали в Подмосковье

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Первую пациентку, вылечившуюся от новой коронавирусной инфекции, выписали в Подмосковье. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"В Подмосковье выписали первую вылечившуюся от коронавируса пациентку", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, заболевание протекало в легкой форме. Лечение проводилось в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ. Итоговые тесты показали отрицательный результат. "На данный момент пациентка здорова, никаких симптомов болезни у нее нет", - добавили в штабе.
По последним данным штаба, в Московской области зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.