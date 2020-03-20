Медики в Подмосковье получат доплаты за работу с пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья распорядился предусмотреть для медиков стимулирующие выплаты за работу с людьми, заразившимися коронавирусом, или теми, у кого подозревается его наличие. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на портале правительства Московской области.

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"В соответствии с законом Московской области "Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области, руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области" предусмотреть за счет бюджета Московской области стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения", - говорится в сообщении.

Также доплаты организуют и медикам, которые работают в аэропортах Шереметьево и Домодедово.

"Установить выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку: для врача - в размере 50 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу (фельдшеру, медсестре, медицинскому регистратору) - в размере 30 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу - 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Доплата к зарплате выплачивается за фактически отработанное время, начиная с 14 февраля, из расчета месячной нормы рабочих часов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.