В Подмосковье особому риску природных пожаров подвержены 25 муниципальных образований

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. МЧС РФ усилило подготовку к пожароопасному сезону в 25 муниципальных образованиях Подмосковья, на территории которых существуют наибольшие риски возникновения природных пожаров. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе областного главка министерства.

"Аномально теплая зима создает все предпосылки для раннего возникновения природных пожаров. В период подготовки к пожароопасному сезону в Московской области особое внимание уделено 25 муниципальным образованиям, которые подвержены риску возникновения природных пожаров, 12 из них проверены межведомственной комиссией, в состав которой вошли сотрудники МЧС России и представители заинтересованных министерств и ведомств", - сказали в МЧС.

После крупного пожара, который произошел в 2019 году в Рязанской области и перешел на территорию Подмосковья, в подготовке к сезону задействованы представители областей, соседствующих с Московским регионом. Всего на контроль будет взято 660 населенных пунктов, 831 садоводческое товарищество. Будет проводится мониторинг обстановки с вертолетов, беспилотников, космических аппаратов, с помощью системы видеонаблюдения. Также будут определены водоемы для обводнения торфяников и забора воды для тушения пожаров.

"Уже сейчас ежедневно привлекается не менее 1,5 тыс. человек для проведения сходов с гражданами, где освещаются вопросы профилактики возникновения пожаров, проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности, с охватом порядка 9 тыс. человек ежедневно. С начала пожароопасного периода население Московской области увеличивается в среднем в 2,5 раза за счет жителей дачных поселков", - добавили в пресс-службе.