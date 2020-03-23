Химпредприятия Подмосковья концентрируются на выпуске антисептиков для рук

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Химические предприятия Московской области, выпускающие дезинфицирующие средства, перешли на двух- и трехсменный режим работы, концентрируясь на выпуске антисептиков для рук, сообщил Минпромторг РФ. Ранее замглавы министерства Михаил Иванов посетил ряд подмосковных предприятий в Ногинске, Электростали и Мытищах, специализирующихся на выпуске дезинфицирующих средств для различных поверхностей и кожных антисептиков.

"В ходе общения с руководством предприятий мы договорились о том, что приоритетным для них на ближайшее время станет производство кожных антисептиков - это поможет нам удовлетворить возросший спрос жителей российских регионов в этой продукции", - сказал Иванов.

Как отмечет Минпроторг, все предприятия уже перешли на двух- и трехсменный семидневный график работы. "С учетом сложившейся ситуации объемы производства наращиваются еженедельно. Те компании, которые пока работают в две смены, увеличивают штат для перехода на трехсменный график. Одновременно приобретаются и устанавливаются новые технологические линии для увеличения объемов выпускаемой продукции", - сообщила пресс-служба министерства.

На прошлой неделе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что рассчитывает, что дефицит антибактериальных средств для кожи будет спадать, антисептики появятся в российских аптеках в понедельник, 23 марта. Больницы, медучреждения и органы власти ими уже обеспечены, говорил он. По словам министра, российская промышленность может полностью обеспечить текущую потребность в антисептиках.