Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что школьники в регионе могут продолжить учебу летом из-за вынужденных каникул из-за коронавируса. Об этом он сообщил во время прямого включения на Youtube-канале "Мосрег".

"Теоретически это возможно [продолжение обучения летом для школьников] <…> Никто не собирается перегружать детей, с одной стороны, но, с другой стороны, оставлять такие пробелы серьезные мы тоже не можем", - сказал Воробьев.

Он добавил, что, возможно, будет увеличена нагрузка в следующем учебном году. Губернатор также попросил всем школьникам поставить "пятерки" по физкультуре, ИЗО и музыке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье всего выявлено 35 случаев заражения коронавирусом. И еще 18 проб находятся на подтверждении в центре в Новосибирске.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы, в детских садах введено свободное посещение. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу. Кроме того, губернатор Подмосковья распорядился предусмотреть для медиков стимулирующие выплаты за работу с людьми, заразившимися коронавирусом, или с теми, у кого подозревается его наличие.

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