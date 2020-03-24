Около 200 садоводов участвовали в первой трансляции проекта "Цифровые СНТ Подмосковья"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Московской области провели первую онлайн-трансляцию нового проекта "Цифровые СНТ Подмосковья", где около 200 садоводов и дачников смогли задать имущественные вопросы в прямом эфире инстаграм-аккаунта Союза дачников Подмосковья, сообщила во вторник пресс-служба Минмособлимущества.

"На прошлой неделе мы совместно с Союзом дачников Подмосковья и Московским областным БТИ запустили новый проект "Цифровые СНТ Подмосковья". К первой трансляции присоединились порядка 200 человек, которые активно задавали вопросы, касающиеся проведения цифрового голосования в СНТ, регистрации земель общего пользования, лицензирования скважин на землях общего пользования, заброшенных земельных участков и прописки в СНТ", - говорится в сообщении.

"Цифровые СНТ Подмосковья" - это комплексный проект, который включает страницы в социальных сетях, где будут публиковаться последние новости земельно-имущественной сферы и практическая информация для садоводов и дачников, интернет-портал для электронного документооборота и голосования на общих собраниях, а также единый реестр всех СНТ с привязкой к карте Подмосковья.

"Каждую неделю представители госструктур будут выходить в эфир и говорить на актуальные темы, а также отвечать на вопросы, направленные на электронную почту и в личных сообщениях соцсетей. Каждое обращение будет получено и переадресовано специалисту. Такая логистика позволит сократить время на обработку и доставить сообщение сразу к адресату", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Очередная трансляция в Instagram Союза дачников Подмосковья по электронному голосованию в СНТ, переводу садового дома в жилой и лицензированию скважин, пройдет в четверг, 26 марта, в 14:00 мск.