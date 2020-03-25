Еще пять вылечившихся от коронавируса пациентов выписаны в Подмосковье

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Врачи выписали еще пятерых выздоровевших пациентов, находившихся в подмосковных больницах с коронавирусом, сообщается в среду в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом.

"Пять пациентов благополучно вылечились от коронавируса нового типа и выписаны из больниц Московской области. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме", - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье семь случаев выздоровления. На данный момент в Московской области зафиксирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России по состоянию на 24 марта было зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и были выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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