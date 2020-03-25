Здания в Подмосковье подсветят синим цветом 2 апреля в поддержку людей с аутизмом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Социальные объекты и культурные учреждения в Московской области подсветят 2 апреля синим цветом в рамках акции "Зажги синим", приуроченной ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

"Московская область присоединится к акции, приуроченной ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. При наличии технической возможности, театры, скульптуры, здания администраций, спортивные сооружения и другие социальные объекты 2 апреля 2020 года подсветят синим цветом", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе подчеркнули, что целью проведения акции является привлечение внимания к проблеме аутизма.

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 года. 2 апреля 2020 года, в День распространения информации о проблеме аутизма в городах России пройдет акция "Зажги синим", в рамках которой городские здания подсветятся синим светом.