Около 27 тыс. звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Подмосковье

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Операторы горячей линии по новой коронавирусной инфекции в Подмосковье получили уже около 27 тыс. звонков. Ежедневно на линию поступает около 3 тыс. звонков, сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"С 16 марта в Подмосковье работает горячая линия по коронавирусной инфекции. За девять дней операторы обработали почти 27 тыс. звонков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по горячей линии жители региона могут сообщить о своем возвращении на территорию РФ, задать интересующие вопросы, оставить заявление на оформление электронного больничного листа. "Операторы работают в круглосуточном режиме. В среднем за сутки специалисты обрабатывают порядка 3 тыс. звонков", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

В министерстве напомнили, что ранее был также сделан сайт, посвященный профилактике коронавирусной инфекции. Здесь можно получить все необходимые сведения о коронавирусе, о мерах, которые предпринимают власти Подмосковья для недопущения распространения инфекции.