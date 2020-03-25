В Подмосковье увеличивают производство медицинских масок и средств дезинфекции

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Подмосковные производители медицинских масок и средств дезинфекции увеличивают производство своей продукции. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"В Московской области 12 компаний, которые изготавливают антибактериальные и дезинфицирующие средства общим объемом более 2605 т в месяц. Цены, несмотря на повышенный спрос, производители не повышают. Так, предприятие в Озерах перешло на круглосуточный режим работы и нарастило выпуск антисептических гелей и лосьонов в четыре раза. Заказано дополнительное оборудование", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, медицинские маски в Подмосковье производят четыре компании, а общий объем выпускаемой продукции составляет 500 тыс. штук в день.

"В Коломне планируем увеличить объем производства в два раза за счет частичного возмещения затрат на закупку дополнительного оборудования. Для нас важно поддержать именно местное предприятие: больше половины сотрудников здесь люди с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, организация сохраняет минимальные цены на товары", - процитировали в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.