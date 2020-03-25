{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Подмосковье увеличивают производство медицинских масок и средств дезинфекции

При этом предприятия не повышают цену на продукцию

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Подмосковные производители медицинских масок и средств дезинфекции увеличивают производство своей продукции. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"В Московской области 12 компаний, которые изготавливают антибактериальные и дезинфицирующие средства общим объемом более 2605 т в месяц. Цены, несмотря на повышенный спрос, производители не повышают. Так, предприятие в Озерах перешло на круглосуточный режим работы и нарастило выпуск антисептических гелей и лосьонов в четыре раза. Заказано дополнительное оборудование", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, медицинские маски в Подмосковье производят четыре компании, а общий объем выпускаемой продукции составляет 500 тыс. штук в день.

"В Коломне планируем увеличить объем производства в два раза за счет частичного возмещения затрат на закупку дополнительного оборудования. Для нас важно поддержать именно местное предприятие: больше половины сотрудников здесь люди с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, организация сохраняет минимальные цены на товары", - процитировали в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Подмосковье пресечен крупный канал поставки афганского героина в Россию
У подозреваемых изъяли более 12 кг наркотика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС