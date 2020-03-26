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Распространение коронавируса нового типа
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В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе

Жителям региона временно рекомендуют воздержаться от посещения религиозных объектов
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© кафе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил приостановить в регионе работу ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания с 28 марта по 5 апреля. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте правительства Московской области.

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"Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", - говорится в документе.

Согласно документу, данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

Также с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов, торгующих товарами первой необходимости.

Власти рекомендуют жителям региона временно воздержаться от посещения религиозных объектов. Соответствующий пункт содержится в постановлении. 

"Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов", - говорится в документе.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу.

Кроме того, губернатор Подмосковья распорядился предусмотреть для медиков стимулирующие выплаты за работу с людьми, заразившимися коронавирусом, или с теми, у кого подозревается его наличие.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменение (11:28 мск) - добавлена информация по тексту. 

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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