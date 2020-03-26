Более 1 млн жителей Подмосковья переходят на режим самоизоляции

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Жители Подмосковья старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями с четверга переходят на режим самоизоляции. Рекомендации оставаться дома и не выходить на улицу затронут 1,1 млн человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"С этого дня на режим самоизоляции переходят жители Подмосковья старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Это 1,1 млн человек. Им может понадобиться дополнительное внимание и медпомощь на дому. Прошу участковых врачей и скорую помощь внимательно следить за динамикой вызовов, не допускать критичных ситуаций", - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу. Кроме того, губернатор Подмосковья распорядился предусмотреть для медиков стимулирующие выплаты за работу с людьми, заразившимися коронавирусом, или с теми, у кого подозревается его наличие.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.