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Распространение коронавируса нового типа
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Около 50 инфекционных клиник готовят в Подмосковье на случай распространения коронавируса

Ранее Андрей Воробьев подписал постановление о закрытии ресторанов и кафе с 28 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Власти Московской области готовят порядка 50 инфекционных клиник на случай распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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"У нас в области порядка 50 инфекционных клиник. Мы сейчас их все готовим на всякий случай, для того, чтобы, если понадобится, они могли оказывать помощь. Врачи просят быть предельно внимательными к общению с другими людьми", - написал Воробьев.

Он напомнил, что власти Московской области вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным приняли дополнительные меры, которые предусматривают закрытие ресторанов, кафе, магазинов одежды и техники, салонов красоты, уточнив, что в период длинных выходных в Подмосковье продолжат работу продуктовые магазины и аптеки.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций.

Согласно последним данным, в мире новой коронавирусной инфекцией заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. На утро четверга в Московской области насчитывается 41 подтвержденный диагноз на коронавирус, 58 анализов находятся на подтверждении, семь человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

В новост внесены изменения (16:54 мск) - добавлена информация по тексту. 

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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