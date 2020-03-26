Детям в Подмосковье выдадут в аренду школьные компьютеры на время карантина

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Школьники могут получить в аренду компьютеры из своих учебных заведений на время удаленной учебы из-за коронавируса. Об этом сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Нам нужно, чтобы директора школ давали детям компьютеры на время удаленной учебы. Пока школы простаивают, то никаких проблем не должно быть", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Родители могут подать заявление на получение ноутбука или компьютера на период дистанционного обучения.

Также около 480 тыс. учеников подмосковных школ, которые получают льготное питание в образовательных учреждениях, смогут получить компенсационные наборы с продуктами.

"У нас 480 тыс. детей, которые получают льготное питание. Мы подготовили сейчас наборы, это компенсация за бесплатное питание", - сказал губернатор.

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, наборы будут выдаваться на территориях школ с понедельника. "Здесь печенье, молоко, которые имеют длительный срок хранения, консервы, которые не портятся, сезонные фрукты", - добавила министр, отметив, что наборы в разных муниципалитетах могут отличаться.

В настоящий момент в Подмосковье зафиксировали 41 случай коронавируса, еще 83 находятся на подтверждении.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы, в детских садах введено свободное посещение.