{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом увеличилось в Подмосковье до 49

Восемь пациентов были выписаны из больницы после выздоровления
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье за последние сутки увеличилось с 41 до 49. Об этом в пятницу журналистам сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 49 случаев заболевания. Восемь пациентов выписаны из больницы после выздоровления", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В МЧС призвали жителей Подмосковья не жечь сухую траву, чтобы не провоцировать пожары
В ведомстве отметили, что в настоящее время более 200 раз в сутки боевые подразделения выезжают на тушение травы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС