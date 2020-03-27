Число случаев заражения коронавирусом увеличилось в Подмосковье до 49

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье за последние сутки увеличилось с 41 до 49. Об этом в пятницу журналистам сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 49 случаев заболевания. Восемь пациентов выписаны из больницы после выздоровления", - говорится в сообщении.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.