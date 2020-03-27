Число случаев заражения коронавирусом увеличилось в Подмосковье до 49

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье за последние сутки увеличилось с 41 до 49. Об этом в пятницу журналистам сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 49 случаев заболевания. Восемь пациентов выписаны из больницы после выздоровления", - говорится в сообщении.