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В МЧС призвали жителей Подмосковья не жечь сухую траву, чтобы не провоцировать пожары

В ведомстве отметили, что в настоящее время более 200 раз в сутки боевые подразделения выезжают на тушение травы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. МЧС призвало жителей Московской области воздержаться от поджигания сухой травы для профилактики пожаров: огонь с травы часто перекидывается на постройки и деревья. Об этом сообщили ТАСС в подмосковном главке ведомства.

"Главное управление МЧС России по Московской области обращается ко всем гражданам: не жгите сухую траву, пресекайте попытки поджогов! Берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких! В настоящий момент более 200 раз в сутки боевые подразделения Главного управления МЧС России по Московской области выезжают на тушение травы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при сильном ветре пламя с горящей травы может перекинуться на деревья и постройки.

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