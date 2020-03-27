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Пассажиропоток в автобусах Подмосковья снизился почти на 50% по сравнению с началом марта

Транспортом стало пользоваться на 98% меньше школьников и на 45% сократилось число пассажиров льготных категорий до 65 лет

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток в подмосковных автобусах по сравнению с началом марта сократился на 47%. В общественном транспорте стало на 98% школьников меньше, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"На утро 27 марта пассажиропоток в автобусах Подмосковья сократился на 47% [по сравнению с началом марта]. В транспорте стало ездить на 98% меньше школьников и на 45% сократилось число пассажиров льготных категорий до 65 лет", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, с 26 марта по 14 апреля в общественном транспорте Московского региона введены временные ограничения действия льготных карт для студентов, школьников, а также социальных карт пожилых людей и людей, имеющих хронические заболевания.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций.

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