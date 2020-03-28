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В Подмосковье зафиксировали лесной пожар на площади 1,5 га

Пожар произошел в Ногинском лесничестве в Богородском городском округе, его причиной мог стать пал травы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Лесной пожар на площади 1,5 га зафиксировали в Богородском городском округе Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Ногинском лесничестве в Богородском городском округе произошел лесной пожар на площади 1,5 га", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной пожара мог стать тот факт, что в последнее время дачники начали жечь прошлогоднюю траву.

Ранее МЧС призвало жителей Московской области воздержаться от поджигания сухой травы для профилактики пожаров. В ведомстве отметили, что при сильном ветре пламя с горящей травы может перекинуться на деревья и постройки.

Также к россиянам обращался глава МЧС России Евгений Зиничев с просьбой соблюдать пожарную безопасность в предстоящую нерабочую неделю. Он сообщал, что в результате аномально теплой зимы на большей части территории страны пожароопасный сезон начался значительно раньше обычного. Теплая погода и усиление ветра способствуют увеличению количества ландшафтных и техногенных пожаров, которые приводят не только к порче имущества, но и к гибели людей.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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