Власти Подмосковья рекомендуют автомобилистам пока не менять зимнюю резину

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не выезжать на дороги на летней резине из-за резкого понижения температуры в ночь на 30 марта - до плюс 1 градуса, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального Минтранса.

"Власти Подмосковья просят водителей не выезжать на дороги на летней резине, соблюдать дистанцию при управлении автомобилем. С понедельника, 30 марта, по четверг в Московской области ожидается похолодание до минусовых температур, возможно выпадение снега и образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Также министерство рекомендует воздержаться от поездок на мототранспорте.