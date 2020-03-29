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Власти Подмосковья рекомендуют автомобилистам пока не менять зимнюю резину

С 30 марта по 2 апреля в регионе ожидается резкое похолодание, возможно выпадение снега

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не выезжать на дороги на летней резине из-за резкого понижения температуры в ночь на 30 марта - до плюс 1 градуса, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального Минтранса.

"Власти Подмосковья просят водителей не выезжать на дороги на летней резине, соблюдать дистанцию при управлении автомобилем. С понедельника, 30 марта, по четверг в Московской области ожидается похолодание до минусовых температур, возможно выпадение снега и образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Также министерство рекомендует воздержаться от поездок на мототранспорте.

Теги
Россия
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