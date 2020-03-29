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Распространение коронавируса нового типа

В Подмосковье ввели новые ограничения по передвижению граждан из-за коронавируса

Из дома можно будет выходить только для бытовых нужд и в экстренных ситуациях

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводят в Подмосковье, граждане не должны покидать свои дома, исключения - экстренные ситуации и бытовые нужды. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале регионального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Ситуация с коронавирусом постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Граждане не должны покидать дома. Исключения: обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома, вынос мусора", - говорится в публикации.

Также там сообщается, что граждане в Московской области должны соблюдать дистанцию 1,5 м, исключение составляют только поездки на такси.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 20:00 воскресенья
С этого момента в регионе закрыты все парки и детские площадки
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