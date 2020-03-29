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Распространение коронавируса нового типа

Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 20:00 воскресенья

С этого момента в регионе закрыты все парки и детские площадки

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. С 20:00 часов 29 марта закрываются парки и детские площадки, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сегодня с 20:00 мы приняли очередное решение об ужесточении режима с целью недопущения распространения коронавируса. Сегодня с 20:00 мы закрываем все парки, детские площадки, можно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу", - сказал он на видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Он добавил, что в настоящее время на территории Московской области зарегистрировано 112 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. "Мы активно занимаемся тем, чтобы не допустить распространения", - сказал губернатор.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что домашний режим самоизоляции был введен для всех жителей столицы из-за коронавируса, режим начнет действовать с понедельника. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичСобянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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