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В МВД опровергли введение комендантского часа в Московской области

В отношении сотрудников полиции, распространивших недостоверную информацию, проводится проверка
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Полицейские довели до граждан в некоторых городах Подмосковья недостоверную информацию о введении комендантского часа, в отношении них началась служебная проверка. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки. На территории Московской области комендантский час не вводился", - сказала она. Петрова пояснила, что сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой по громкоговорителю полицейские в Дзержинском предупреждают граждан о введении комендантского часа. Очевидцы также сообщили ТАСС, что по улицам ездят машины полиции, из них в рупор объявляют, что с 08:00 до 22:00 действует комендантский час. Такая же информация звучала в Балашихе, сообщили ТАСС очевидцы.

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