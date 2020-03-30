Жителей Подмосковья призвали спокойно реагировать на оповещения полиции о самоизоляции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона с пониманием относиться к работе сотрудников полиции, которые информируют о недопустимости скопления людей в период самоизоляции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Я прошу спокойно и с пониманием реагировать на работу сотрудников полиции. Они в максимально корректной форме стараются довести информацию о недопустимости скопления людей. Полиция делает очень сложную и важную работу. Я хочу поблагодарить весь личный состав. Росгвардия тоже подключается для того, чтобы все было под контролем, не было хаоса, беспорядков", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Он отметил, что с воскресенья патрульные службы в Подмосковье начали оповещение жителей о режиме самоизоляции с целью недопущения распространения коронавируса.

"Президент очень подробно и доходчиво объяснил, чем вызвана нерабочая неделя. Это совсем не праздники, людям нужно обязательно находиться дома. Сегодня передвижение возможно, но только в случае крайней необходимости. Мы все прекрасно понимаем, что по другому нельзя", - добавил губернатор.

В настоящее время в Подмосковье зафиксировано 119 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.