{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Жителей Подмосковья призвали спокойно реагировать на оповещения полиции о самоизоляции

В настоящее время в Московской области зафиксировано 119 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона с пониманием относиться к работе сотрудников полиции, которые информируют о недопустимости скопления людей в период самоизоляции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Я прошу спокойно и с пониманием реагировать на работу сотрудников полиции. Они в максимально корректной форме стараются довести информацию о недопустимости скопления людей. Полиция делает очень сложную и важную работу. Я хочу поблагодарить весь личный состав. Росгвардия тоже подключается для того, чтобы все было под контролем, не было хаоса, беспорядков", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Он отметил, что с воскресенья патрульные службы в Подмосковье начали оповещение жителей о режиме самоизоляции с целью недопущения распространения коронавируса.

"Президент очень подробно и доходчиво объяснил, чем вызвана нерабочая неделя. Это совсем не праздники, людям нужно обязательно находиться дома. Сегодня передвижение возможно, но только в случае крайней необходимости. Мы все прекрасно понимаем, что по другому нельзя", - добавил губернатор.

В настоящее время в Подмосковье зафиксировано 119 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Разметка о соблюдении дистанции появится на вокзалах и ж/д станциях в Подмосковье
Власти региона отметили, что специалисты начали работу с Октябрьского направления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС