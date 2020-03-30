Разметка о соблюдении дистанции появится на вокзалах и ж/д станциях в Подмосковье

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Специальная разметка о соблюдении дистанции появится на железнодорожных станциях и вокзалах Московской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"На ж/д станциях и вокзалах в Подмосковье нанесут разметку о соблюдении дистанции. Начали с Октябрьского направления, где нанесли разметку на Ленинградском вокзале. Желтые полосы появятся и на других станциях", - говорится в сообщении.

В министерстве призвали жителей и гостей региона соблюдать безопасную дистанцию в 1,5-2 м в общественных местах.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.