Платформа по контролю соблюдения режима самоизоляции появится в Подмосковье к 6 апреля

"Что касается пропусков [на передвижение по улице во время режима всеобщей самоизоляции] - это следующая мера, мы к ней готовимся. У нас никакой бумаги не будет, это будет удобная платформа. Сейчас компьютерщики, программисты разрабатывают эту платформу. В понедельник она у нас будет готова", - сказал Воробьев в ходе программы "60 минут".

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Платформа для получения разрешения на передвижение в период всеобщей самоизоляции появится в Московской области к понедельнику, 6 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала " Россия-1 ".

По его словам, если будет принято положительное решение о запуске платформы, власти региона уделят большое внимание разъяснениям о ее работе.

"В случае, если она будет работать, ты заходишь на портал mosreg.ru, забиваешь свою декларацию, и, соответственно, в приложении, в электронном виде у тебя есть право по этой декларации дальше ходить, может быть, за продуктами, может быть, ты поехал на работу", - добавил Воробьев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.