Новых заключенных под стражу в Подмосковье будет принимать СИЗО в Ногинске

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Подмосковное управление ФСИН с 6 апреля начнет принимать новых заключенных под стражу только в одном из 10 действующих в области СИЗО - СИЗО номер 11 в Ногинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по Московской области.

"С 6 апреля прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществляться только в ФКУ СИЗО-11 УФСИН России по Московской области. Все содержавшиеся в данном изоляторе будут переведены в другие СИЗО области", - сообщили в пресс-службе.

В подмосковном УФСИН попросили родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. "Об их отмене будет сообщено дополнительно", - уточнили в пресс-службе.

В Москве всех новых заключенные под стражу также будут размещать в одном изоляторе - в СИЗО в Капотне.

В новость были внесены изменения (20:03 время мск) — добавлены подробности по тексту.