Пассажиропоток в автобусах Подмосковья снизился за март на 83%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более чем на 80% сократился пассажиропоток в автобусах Московской области на начало апреля по сравнению с началом марта. По состоянию на утро четверга в общественном транспорте не зафиксировано учащихся школ и вузов, а также льготных категорий граждан, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Пассажиропоток в автобусах Московской области сократился на 83% по сравнению с началом марта. В общественном транспорте Подмосковья на утро 2 апреля не зафиксировано учащихся и студентов, а также льготных категорий граждан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в Московской области в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции до 14 апреля введены ограничения на бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 65 лет, а также на льготный проезд для студентов и школьников с 5 по 11 классы.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.